عاجل.. وفاة ثاني مواطن مصري بانفجار لبنان

نعت سفارة جمهورية مصر العربية في لبنان المواطن المصري علي إسماعيل السيد شحاتة، والذي تبلغت السفارة بوفاته جراء الانفجار الذي وقع أمس في العاصمة "بيروت".

وأعربت السفارة عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن.

وينحدر المواطن المصري المتوفى من مركز سمنود محافظة الغربية.

ونعت السفارة، مساء أمس، المواطن المصري إبراهيم عبدالمحسن السيد أبو قصبه وهو أيضا من مركز سمنود محافظة الغربية الذي تبلغت السفارة بوفاته جراء الانفجار.

وأكد وزير الصحة اللبناني حسن حمد أن عدد المفقودين من جراء انفجار بيروت الذي هز العاصمة، أمس، يفوق عدد القتلى الذين تم التعرف عليهم حتى الآن، وهو 100 قتيل كما هو معلن.

وقال "حمد" لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم، إن "عدد الضحايا يتزايد. حتى الآن هناك حو 100 جثمان، وهناك الكثير من الاتصالات التي تدلل على أن المفقودين أكثر من عدد الجثامين التي وصلت إلى المستشفيات".

ولا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني تبحث عن مفقودين في مكان الانفجار الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كيلومترا في بيروت، وأدى إلى أضرار جسيمة في مئات المباني.