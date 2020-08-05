سفير مصر بلبنان: مستعدون لتلبية احتياجات بيروت

في إطار المتابعة المصرية المستمرة لمستجدات الوضع الراهن في لبنان أجرى السفير الدكتور ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، اتصالا منذ قليل برئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب سبقته عدة اتصالات مع نائب رئيس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزير الداخلية محمد فهمي، ومع وزارة الخارجية اللبنانية، حيث نقل للمسؤولين اللبنانيين تعازي الشعب المصري القلبية في ضحايا الحادث.

وأكد السفير المصري على التضامن المصري الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق في هذا الوضع الدقيق، واستعداد مصر لتلبية أية احتياجات يتقدم بها الجانب اللبناني للمساعدة في تجاوز هذه الأزمة.

ووعد المسؤولون اللبنانيون بموافاة مصر بهذه الاحتياجات في أقرب وقت. وخلال الاتصالات استعرض السيد السفير نشاط المستشفى المصري الميداني في بيروت في مواكبة الحادث الأليم، حيث بدأ المستشفى بالفعل منذ أمس في استقبال وإسعاف المصابين.