وزيرا خارجية مصر وإسبانيا يبحثان الارتقاء بالعلاقات الثنائية

تلقى السفير سامح شكري وزير الخارجية، أمس، اتصالا هاتفيا من أرانشا جونزاليس لايا وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية.

تناول الاتصال سبل العمل قدما نحو المزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، والتشاور بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ الوزيرين تطرقا خلال الاتصال لمجمل التطورات على صعيد الأوضاع الإقليمية، لا سيما المستجدات على الساحة الليبية، واستعرض الوزير شكري محدّدات الرؤية المصرية إزاء سبل التوصل لتسوية شاملة ومستدامة للأزمة الليبية، عبر تثبيت وقف إطلاق النار ومواصلة الجهود الرامية لتفعيل إعلان القاهرة استكمالا لمسار برلين، وجرى التأكيد على ضرورة التصدي الحازم لعمليات نقل الإرهابيين والمقاتلين لليبيا، مع رفض التدخلات الأجنبية هناك.

وتناول الاتصال بين الوزيرين تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير شكري أهمية الحفاظ على حل الدولتيّن وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية في ظل ما يتردد بشأن نوايا إسرائيلية لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي من شأنها تقويض فرص السلام.

وحرصت الوزيرة أرانشا جونزاليس لايا على تأكيد أهمية احتواء أوجه التصعيد في منطقة شرق المتوسط، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مع إيلاء الأهمية لاستقرار الوضع في شرق المتوسط.

وأشار حافظ إلى أنّ الوزيرين أكدا قوة العلاقات الممتدة بين مصر وإسبانيا في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين القاهرة ومدريد بغية تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.