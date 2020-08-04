شوقي لطلاب الثانوية: الدروس مش هتنفع والامتحان لن يكون من كتب الوزارة أو الخارجية

حذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة في الأعوام المقبلة، من الدروس الخصوصية، مؤكدًا أنها لن تنفعهم، لأن نظام الأسئلة سيكون جديدًا.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى، أنه سيجرى توفير مصادر التعلم التي تساعدهم على التعامل مع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديدة، وهو ما لن يجده الطلاب في مراكز الدروس الخصوصية.

وتابع: "القرصة هتبقى موجعة لما يكتشفوا إن الدروس اللي دفعوا عليها فلوس مساعدتهمش، لكن هيلومونا في الأول".

وشدد على أن الدولة المصرية تستثمر في بناء محتوى أكاديمي يؤدي إلى النتيجة المطلوبة، متابعًا: "يجب أن يقتنع الطلاب بأن ما تقوم به الدولة هو السبيل للنجاح، والدروس الخصوصية لن تفلح في تحضيرهم للامتحان وسيندمون على الدروس الخصوصية".

وواصل: "في السنة المقبلة، لن نستمع إلى من يقول إن هذا السؤال تعجيزي أو جاي من بره المنهج، لأنها مستحدثة مِن قبل مَن يعطون الدروس الخصوصية، فالذي سيطبق هو نظام تقييم جديد، والأسئلة مش هتيجي من كتاب المدرسة ولا الكتاب الخارجي، هما فقط سيعدان الطالب لفهم الموضوع وليس لحل الامتحان عن طريق الصم، ولو صميت الكتاب ممكن تسقط في النظام الجديد".