7 مستشفيات تسجل صفر كورونا منذ 10 أيام متتالية في الدقهلية

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن لدينا 7 مستشفيات لم تستقبل أي حالة كورونا منذ 10 أيام متتالية "صفر كورونا"، ولذلك بدأنا في إعادة تطهير وتعقيم هذه المستشفيات للعودة للعمل في الخدمة العلاجية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي، أن مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد بها حاليا مريض واحد فقط وسجلت صفر حالات دخول لمدة أسبوع كامل.

وأشار إلى انخفاض نسبة الإشغال في معظم المستشفيات لأقل من 10% من الأسرة المعدة لاستقبال مرضى الكورونا.

وأكد أن فرق الطب الوقائي مستمرة في توزيع الأدوية على حالات العزل المنزلي ومتابعتها يوميا.

ودعا وكيل وزارة الصحة، بالشفاء العاجل لباقي المصابين وأن يحفظ أرض مصر وأهلها من البلاء والوباء وأن تعود الحياة إلى طبيعتها.