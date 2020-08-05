مصرع ميكانيكي على يد جاره غرب الإسكندرية بسبب مشادة على فلتر

لقي ميكانيكي مصرعه، وذلك إثر نشوب خلاف بينه وبين جاره صاحب محل لتجارة وتأجيل الدراجات البخارية "موتسكلات" حيث هشم الأخير رأس الأول أثناء المشاجرة بينهم.

وبدأت الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الدخيلة من المستشفى الرئيسى الجامعي، بلاغا يفيد بوصول شخص مصاب بتهشم في الجمجمة ونزيف في المخ، وتبين من الفحص أن الشخص المصاب يدعى "مصطفى جابر" 45 سنة ولا يمكن استجوابه وبسؤال أهليته والمرافقين له في المستشفى أتهموا صاحب محل لتجارة "الموتسيكلات" بالتعدي على المذكور وإحداث إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم عمل كمين للمتهم وألقي القبض عليه وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأمام المستشار خالد أنور مدير نيابة الدخيلة، أدلى المتهم (م.أ.ر) 31 سنة وشهرته "الكنى" باعترافات تفصيلية عن الحادث، وقرر أن بداية الواقعة ترجع لأول أيام عيد الأضحى، حيث توجه إلى محل المجني عليه لإصلاح إحدى الدرجات النارية فأخبره أنها بحاجة إلى فلتر بنزين فذهب وأحضره له ثم أنصرف وعاد بعد ساعتين لاستلام "الموتوسيكل" ولكنه فوجئ بالمجنى عليه يخبره أنه لم يحضر له الفلتر المطلوب، نشبت مشادة على إثرها، وقام بالتعدي عليه وضربه بماسورة حديد على رأسه.

قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.