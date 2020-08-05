بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا انفجار بيروت

عبر بابا الفاتيكان البابا فرنسيس عن تعاطفه مع شعب لبنان في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع في الميناء البحري للعاصمة بيروت، أمس الثلاثاء، وتسبب في مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة الآلاف.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن بابا الفاتيكان صلى ودعا للصلاة من أجل الضحايا وعائلاتهم ولبنان، معربًا عن أمله في أن يتمكن لبنان من تجاوز هذه اللحظة المأساوية والتغلب على الأزمة الخطيرة التي يمر بها بتفاني كل العناصر الدينية والسياسية والاجتماعية، وبمساعدة المجتمع الدولي.