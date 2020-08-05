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محمود مسلم

بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا انفجار بيروت

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أ ش أ
11:51 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
انفجار بيروت

انفجار بيروت

عبر بابا الفاتيكان البابا فرنسيس عن تعاطفه مع شعب لبنان في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع في الميناء البحري للعاصمة بيروت، أمس الثلاثاء، وتسبب في مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة الآلاف.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن بابا الفاتيكان صلى ودعا للصلاة من أجل الضحايا وعائلاتهم ولبنان، معربًا عن أمله في أن يتمكن لبنان من تجاوز هذه اللحظة المأساوية والتغلب على الأزمة الخطيرة التي يمر بها بتفاني كل العناصر الدينية والسياسية والاجتماعية، وبمساعدة المجتمع الدولي.

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