هيفاء وهبي بعد انفجار بيروت: اللهم الطف بهم وارحم من استشهد منهم

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورا لبعض الشهداء عبر حسابها خاصية "الاستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت عليه قائلة: "اللهم الطف بهم وأمن خائفهم واشف مصابهم وارحم من استشهد منهم واحفظهم بحفظك يا رب العالمين".

كانت هيفاء وهبي أعلنت إصابة مديرة منزلها روبي في رأسها وعينيها جراء انفجار مرفأ بيروت في لبنان.

ونشرت هيفاء مقاطع مصورة لمنزلها المتضرر من الحادث عبر خاصية ستوري بتطبيق "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "نحن كلنا بخير، بيتي جنب الانفجار، ادعو لربة بيتي روبي بالشفا، انصابت برأسها وعينيها ونقلت للمستشفى".