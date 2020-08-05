كيف يواجه مرشح "مستقبل وطن" 3 منافسين من قبيلة القناشات بمطروح؟

بعد انسحاب المرشح المستقل حسين آدم جارح من سباق انتخابات مجلس الشيوخ في مطروح على المقعد الفردى، فى ظل الانتماءات القبلية المتداخلة، خاصة وأن المرشح المنسحب من ذات قبيلة مرشح حزب مستقبل وطن رزق علوانى عبدالحمد، ليواجه وحده 3 مرشحين من قبيلة واحدة.

وينتمى المرشحون الثلاثة الذى يواجههم مرشح مستقبل وطن إلى قبيلة القناشات، من أولاد على بمطروح، بينما ينتمي هو لقبيلة الجمعيات المنتشرة أكثر فى مناطق الضبعة والحمام والمتانى عن باقى المناطق فى مطروح.

وتتشعب المعركة الانتخابية بمطروح من الثلاثة مرشحين من قبيلة القناشات، فى ظل وجود مرشحين مستقلين بينهم وهما المرشح محمد رحومة وحيدة رمز الصقر، وهو نجل السياسى المخضرم المهندس رحومة وحيدة عضو مجلس الشعب الأسبق عدة دورات عن مطروح، وأمين عام الحزب الوطنى بمطروح الأسبق، والمرشح فتحى رزق محمد، نجل رجل أعمال، من عواقل قبيلة القناشات، بالإضافة إلى مرشح حزب النور صابر رفاد إبن نفس القبيلة، والذى يعتمد على الانتشار للدعوة السلفية من أعضاء الحزب فى مختلف أنحاء المحافظة من الحمام شرقا للسلوم غربا لسيوة جنوبا، المؤيدين والداعمين له، لتشتد حدة الصراع بين المرشحين الأربعة على المقعد الفردى بدائرة مطروح المفتوحة، بينما يغرد منفردا المرشح الوحيد من مطروح على القائمة الوطنية المهندس صالح سلطان.

ويعتمد مرشح مستقبل وطن على المؤتمرات وهو ما أجراه فى مركز ومدينة برانى، أم القبائل، والدعاية على السوشيال ميديا، والدعاية من خلال اللافتات والبوسترات التى تعلق فى الميادين والشوارع، بينما يعتمد المرشحين الثلاثة الآخرين، على السوشيال ميديا، والدعاية باللافتات فى الشوارع.