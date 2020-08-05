الشباب على طريق "الشيوخ": التمكين يتحقق

«الدولة المصرية صادقة فى تمكين الشباب».. هكذا وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى. وهكذا أوفى بوعده، بعد أن شهدت السنوات القليلة الماضية تمكينهم، ليس سياسياً فقط، وإنما تنفيذياً أيضاً، بعد أن تقلدوا مناصب واسعة داخل الحكومة، سواء كمعاونين للوزراء أو حتى نواب للمحافظين، فيما وصل التمكين السياسى ذروته بوصول عدد كبير من الشباب لمجلس النواب، ليلحق به أيضاً مجلس الشيوخ، بعد أن ترشح عدد كبير منهم فى الماراثون الانتخابى الحالى، سواء على المقاعد الفردية أو حتى القائمة الوحيدة التى تخوض الانتخابات وتضم تحالفاً حزبياً واسعاً وهى «القائمة الوطنية من أجل مصر».

وأكد الشباب أن ضخ الدماء الشابة بمجلس الشيوخ ليس فقط لتمكينهم سياسياً، ولكن أيضاً لحتمية وجودهم داخل الغرفة البرلمانية الثانية، لذلك حاورت «الوطن» 4 من الشباب المترشحين بانتخابات «الشيوخ» لعرض رؤيتهم داخل البرلمان، قبل بدء التصويت الانتخابى يومى 11 و12 أغسطس الحالى.