مرشح بدمياط لـ"الشيوخ" يحشد لنفسه بالطبلة والصاجات والزفة البلدي

أساليب جديدة، بعضها غريب، اتبعها المرشحون لعضوية مجلس الشيوخ في محافظة دمياط، فأحدهم نظم زفَّة بلدي على نغمات الطبل والزمر والصاجات.

على نغمات الطبل والزمر والصاجات، نظم حسين سعد المرشح لعضوية مجلس الشيوخ على المقعد الفردي مستقل مسيرة حاشدة جابت شوارع الإبراهيمية القبلية.

كما نظم مؤتمرا حاشدا حضره العديد من المواطنين كما أعلنت عائلات حماد وأبو الفرح بقرية أم الرزق وعائلات عبد العاطي من عزبة البنك تأييد حسين سعد.

فيما عقد أحمد البلشي المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن عن المقعد الفردي لقاء بأهالي مدينة ميت أبو غالب.