منح لأوائل الثانوية العامة من 3 جامعات

أعلنت بعض الجامعات الحكومية والخاصة، منح دراسية للطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية في امتحانات الثانوية العامة 2020-2021، تشمل المصروفات الدراسية والكتب والإقامة والتغذية بالمدن الجامعية.

وكشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن تخصيص 90 منحة مجانية كاملة لـ 30 الأوائل في كل شعبة بالثانوية العامة "علمي علوم - علمي رياضة - أدبي"، موضحًا أن الـ 90 منحة تشمل الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية، كما تشمل المصروفات الدراسية والكتب والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية.

وقدم رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التهنئة لأوائل الثانوية العامة قائلًا: "جامعة القاهرة العريقة تفتح ذراعيها لكم لتنضموا لها في أقوى البرامج الدراسية التي تخرج طلابًا بمواصفات دولية"، مشيرًا إلى أنه نظرًا للمجموع التكراري فالأولوية لأول 30 طالبا يتقدمون من كل شعبة إلى الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بعد إعلان تنسيقهم على الجامعة.وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تجدد نفسها الآن وتتقدم بقوة في التصنيفات الدولية وتحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية، بقوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية.

وأعلن الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة ببني سويف، تقديم 10 منح كاملة لأوائل الثانوية العامة من أبناء محافظات الصعيد من المائة الأوائل على مستوى الجمهورية للالتحاق بكليات الجامعة المختلفة "الطب البشري - طب وجراحة الفم والأسنان - الصيدلة - العلاج الطبيعي - الهندسة - الحاسب الآلي - إدارة الأعمال - الإعلام والعلاقات العامة".

أعلنت الجامعة الألمانية الدولية GIU بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن 39 منحة كلية لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لهذا العام.

وتقدم المنحة من الجامعة الألمانية الدولية للطالب طوال فترة الدراسة وتشمل المنحة رسوم التقدم للقبول مرورا بمصروفات الدراسة، وتأمين المعامل والسكن للمقيمين خارج القاهرة، ومصروف شهري والكتب الدراسية وذلك طوال مدة الدراسة حتى الحصول على درجة البكالوريوس.