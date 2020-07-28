أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة عن الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعي 2020 – 2021، لمرحلة الأولي، ووفقًا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة.

تستعرض "الوطن" تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة في مصر، ووفقًا لإعلان المجلس الأعلى للجامعات جاءت تنسيق الجامعات، جاءت الآتي..

الطب البشري .. 95%.

كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي .. 90%

كلية الهندسة والطب البيطري .. 80%.

كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب .. 70%.

كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية الإدارة. . 60%.

كليات الزراعة، وباقى الكليات .. 55%.

وقد عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات من يوم 20 اغسطس المقبل وعدد الرغبات المتاحة لطلاب الثانوية العامة ستكون 75 رغبة.

ومن المتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة يوم 8 أغسطس، كما سيتم فتح موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة يوم 8 أغسطس المقبل للتسجيل في اختبارات القدرات لبعض الكليات والتي تعقد يوم 8 وحتى 20 اغسطس.