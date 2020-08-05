تعرف على مصروفات الجامعات الخاصة 2020-2021 

أعلنت عدد من الجامعات الخاصة، المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد 2020-2021، للكليات والبرامج الجديدة، لخريجي الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، موضحة أن التسجيل لملء استمارة "الأبليكيشن" بدأ منذ أسبوعين عبر الموقع الإلكتروني لكل جامعة، على أن يتم التقدم للجامعات الخاصة والأهلية بعد أسبوع من إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق الحكومي، على أن يتم تسليم الطالب إيصالاً مطبوعا من واقع النظام الإلكتروني للجامعة يشتمل على بيانات الطالب والأوراق المتقدم بها وآلية الدفع للرسوم بعد قبوله واجتيازه للاختبارات المؤهلة للكلية.

جامعة الأهرام الكندية

- كلية الصيدلة: 77 ألف جنيه

- كلية إدارة الأعمال: 45 ألف جنيه

- كلية الإعلام "إنجليزي": 45 ألف جنيه

- كلية الإعلام "عربي": 40 ألف جنيه

- كلية علوم الحاسب: 48 ألف جنيه

- كلية الهندسة: 52 ألف جنيه

- كلية طب الفم والأسنان: 95 ألف جنيه

- كلية العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه

- كلية اللغات والترجمة: 45 ألف جنيه

- كلية التصميم والفنون: 55 ألف جنيه

الجامعة البريطانية

- كلية إدارة الأعمال، الاقتصاد والعلوم السياسية: 109,200 ألف جنيه.

- كلية الإعلام: 114,200 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 180,000 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 124,200 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب: 97,200 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 33,700 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: 105,000 ألف جنيه.

- كلية القانون: 97,200 ألف جنيه.

- كلية الآداب والإنسانيات (علم النفس - إنجليزي - صيني): 97,200 ألف جنيه.

- كلية الطاقة والبيئة: 124,200 ألف جنيه.

جامعة مصر الحديثة MTI

ـ طب بشري 102,500 +6000 مصاريف إداريه سنويه +2% صندوق المبتكرين تدفع سنويا .

- طب أسنان 75,000 +4000 تأمين معامل.

- صيدلة 70,500 + 3000 تأمين معامل.

- علاج طبيعي 50,000 + 4000 تأمين معامل.

- تمريض 26,500 + 2000 تأمين معامل.

- هندسة 41,500 + 2500 تأمين معامل.

يبدأ التقديم 8 أغسطس 2020، من خلال الأبلكيشن في المبني الإداري بالجامعة وليس أون لاين.

جامعة النهضة

ـ كلية الطب البشري 185 ألف جنيه.

ـ كلية الصيدلة 99 ألف جنيه.

ـ كلية الهندسة 59 ألف جنيه.

ـ كلية طب الفم والأسنان 127 ألف جنيه.

ـ كلية علوم الحاسب 37 ألف جنيه.

ـ كلية الإعلام 37 ألف جنيه.

جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا

ـ الطب بشري 85 ألف جنيه.

ـ كلية طب الأسنان 63 ألفا.

ـ كلية الصيدلة 52 ألفا.

ـ كلية العلاج الطبيعي 45 ألفا.

ـ كلية العلوم الطبية التطبيقية 16 ألفا.

ـ كلية إدارة أعمال عربي 25 ألفا.

ـ كلية إدارة أعمال (إنجليزي) 25 ألف.

- كلية تكنولوجيا ومعلومات 21 ألفا.

ـ كلية لغات وترجمة إنجليزي 20 ألفا.

ـ كلية آثار وإرشاد سياحي 15 ألفا.

ـ كلية تربية خاصة 14 ألفا.

جامعة 6 أكتوبر

ـ كلية الطب والجراحة 120 ألف جنيه.

ـ كلية طب الاسنان 90 ألف جنيه.

ـ كلية الصيدلة الاكلينية 85 ألف جنيه.

ـ كلية الصيدلة الدوائية 75 ألف جنيه.

ـ كلية العلاج الطبيعي 61 ألف جنيه.

ـ كلية العلوم الطبية التطبيقية – أجهزة حيوية 35 ألف جنيه.

ـ كلية العلوم الطبية التطبيقية – التمريض 20 ألف جنيه.

ـ كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية 22 ألف جنيه.

ـ كلية التربية (عربي – رياض أطفال) 18 ألف جنيه.

ـ كلية الاقتصاد والإدارة (إنجليزي) 40 ألف جنيه.

ـ كلية الاقتصاد والإدارة (عربي) 30 ألف جنيه.

ـ كلية السياحة وإدارة الفنادق 18 ألف جنيه.

ـ كلية الهندسة 55 ألف جنيه.

ـ كلية الفنون التطبيقية 35 ألف جنيه.

ـ كلية حاسبات ومعلومات 30 ألف جنيه.

ـ كلية لغات و ترجمة إنجليزي 27 ألف جنيه.

ـ كلية اللغات والترجمة – أخرى 22 ألف جنيه.

ـ كلية الإعلام 30 ألف جنيه.

الجامعة الألمانية بالقاهرة

للفصل الدراسي لعام 2021ـ 2020

ـ كلية الهندسة: 68.350 ألف جنيه

ـ كلية تكنولوجيا الإدارة: 68.350 الف جنيه

ـ كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية: 64.750 ألف جنيه

ـ كلية الحقوق والدراسات القانونية: 55.750 ألف جنيه

ـ كلية العلوم التطبيقية والفنون: 75.250 الف جنيه

جامعة سيناء "فرع العريش"

ـ كلية الحاسبات: 40 الف جنيه

ـ كاية الهندسة: 62.206 ألف جنيه

ـ كلية الأسنان: 141.175 ألف جنيه

ـ كلية الصيدلة: 108 ألف جنيه

جامعة سيناء "فرع القنطرة "

ـ كلية الإعلام: 50.441 ألف جنيه

ـ كلية البيزنس: 51.652 ألف جنيه

ـ كلية الحاسبات: 51.894 ألف جنيه

ـ كلية الهندسة: 68.132 ألف جنيه

ـ كلية الأسنان: 145.245 ألف جنيه

ـ كلية الصيدلة: 116.142 ألف جنيه

ـ كلية العلاج الطبيعي: 92.399 ألف جنيه

جامعة بدر

ـ كلية الطب : 195 ألف جنيه

ـ كلية طب الأسنان: 130 ألف جنيه

ـ كلية الصيدلة الاكلينيكية: 90 ألف جنيه

ـ كلية الصيدلة الدوائية: 85 ألف جنيه

ـ كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه

ـ كلية الطب البيطري: 75 ألف جنيه

ـ كلية التكنولوجيا الحيوية: 65 ألف جنيه

ـ كلية تكنولوجيا العوم الصحية: 65 ألف جنيه

ـ كلية التمريض: 35 ألف جنيه

ـ كلية الهندسة: 70 ألف جنيه

ـ كلية الفنون التطبيقية: 60 ألف جنيه

ـ كلية الحقوق: 60 ألف جنيه

ـ كلية العلوم السياسية: 60 ألف جنيه

ـ كلية الإدارة: 55 ألف جنيه

ـ كلية اللغات والترجمة: 45 ألف جنيه

ـ كلية العلوم السينمائية: 80 ألف جنيه

الجامعة المصرية الروسية

- طب الفم والأسنان: 57 ألف جنيه للتيرم

- الصيدلة: 41 ألف جنيه للتيرم

-الصيدلة الدوائية: 42.5 ألف جنيه للتيرم

- الهندسة: 30 ألف جنيه للتيرم

- الإدارة: 21 للتيرم

- يتم تحصيل 2% لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

- يتم تحصيل 2000 جنيه رسوم مقاصة علمية للطلاب المحولين

الجامعة الكندية في مصر" العاصمة الإدارية الجديدة"

ـ كلية هندسة التصميم: 197 ألف جنيه

ـ كلية العلوم الرياضية والحاسوبية: 167 ألف جنيه

- كلية الآداب: 167 ألف جنيه

- كلية إدارة الأعمال: 167 ألف جنيه

الجامعة الأهلية الفرنسية

- الهندسة: 70 ألف جنيه

- اللغات التطبيقية: 60 ألف جنيه

- الإدارة ونظم المعلومات: 60 ألف جنيه

- قسم العمارة: 75 ألف جنيه