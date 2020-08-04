تعافي 24 من فيروس كورونا بمستشفيات الغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، خروح 24 مصابًا بفيروس كورونا المستجد من أقسام العزل بمستشفيات الصدر والحميات والعامة عقب تماثلهم للشفاء.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه كلف مديري الإدارات الصحية والمستشفيات العامة، بضرورة استمرار حالة التأهب والطوارىء القصوى لمواصلة الخدمات العلاجية والرعاية الصحية الكاملة لكافة الحالات المصابة والمخالطين لها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه يتم الالتزام ببرنامج علاجي متكامل على أعلى مستوى، بهدف تلبية الخدمات العلاجية اللازمة لكافة الحالات المشتبه في إصابتها بالوباء داخل العزل الصحي المنزلي، فضلًا عن توفيرالأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية لهم بشكل دوري وفق البرنامج العلاجي التى أقرته وزارة الصحة.