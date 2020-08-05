محافظ دمياط في زيارة لـ"الحوراني" لمتابعة التصالح بمخالفات البناء

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، زيارة مفاجئة، إلى مقر الوحدة المحلية بقرية الحوراني التابعة لمركز فارسكور، وذلك لمتابعة الموقف الحالى على الطبيعة والخاص بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وسداد نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح.

واستمعت المحافظ إلى شرح تفصيلى من رئيس الوحدة المحلية عن مراحل العمل بتلك المنظومة وعدد الموظفين العاملين بها وكذا معدلات التنفيذ حتى الآن، وأكدت عوض على توفير مقاعد إضافية بأماكن الانتظار والتيسير على المواطنين وإزالة كافة العقبات أمامهم.