محافظ الجيزة يتابع عمل لجان بت طلبات التصالح بالعمرانية وبولاق الدكرور

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور، لمتابعة استقبال المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، للتأكد من انتظام سير العمل، وتقديم سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم، وفقا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وفاجأ راشد لجان البت في طلبات التصالح بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور للوقوف على انتظام انعقادها دوريا، موجها بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل على تقديم سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح.

ووجّه راشد لجنة البت في طلبات التصالح بحي العمرانية بسرعه البت في 297 طلبا مقدمة للمواطنين، مؤكدا أنّه سيتم إزالة المخالفات التي لم يقدم أصحابها طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور.

وشدد محافظ الجيزة على مسؤلي الأحياء والمراكز والمدن، باستلام طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونا، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ 25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات وإلا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا، لافتا إلى أنّ المبلغ يرد بالكامل لمقدمه، حال رفض طلبه ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وحرص محافظ الجيزة خلال تفقده المركز التكنولوجي بالعمرانية وبولاق الدكرور، على الاستماع للمواطنين للتعرف على أي معوقات تواجهم موجها بسرعة حلها.