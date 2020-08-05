استرداد 236 فدانا من أملاك الدولة في سمالوط ومطاي بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية في المنيا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملات إزالة التعديات علي أملاك الدولة وجري استرداد 236 فدان، بزمام مركزي سمالوط ومطاي بشمال المحافظة، وتعليق لافتات تشير إلى أن الأراضي المستردة ملك الدولة.

أعلنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، استرداد 136 فدانا من أملاك الدولة، ضمن حملات الموجة الـ16 "حق الشعب" كما استردت الوحدة المحلية بمطاي 100 فدان بالطريق الصحراوي الغربي.

وقال محمد سيد رئيس مركز سمالوط، إنه جرى استرداد 116 فدانا بقرية العزيمة غربا، كما جرى استرداد 20 فدانا بنطاق قرية بني خالد، وفي مركز مطاي أزالت الوحدة المحلية، 3 حالات تعدٍ بمساحة 216 مترا واستردت 100 فدان بالظهير الصحراوي الغربي بنطاق مجلس قروى حلوة، بالتعاون مع الجهات المعنية.