عاجل.. الصليب الأحمر: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

أعلن الصليب الأحمر، أن انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل، و4 آلاف مصاب، بحسب ما أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها.

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها . ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.