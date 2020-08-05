أمين الجامعة العربية يناشد العالم لمساندة لبنان في نكبته

أطلق أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مناشدة للدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية العربية والعالمية؛ للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان.

ودعا الأمين العام لتحرك دولي فوري لمساعدة لبنان على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها، في ضوء إعلان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، مساء أمس (بيروت مدينة منكوبة)، وعلى خلفية الدمار الواسع الذي خلفته انفجارات بيروت، أمس.

ووجه الأمين العام لجامعة الدول العربية القطاعين الاجتماعي والاقتصادي للتصدي لهذه المهمة بالتنسيق مع كل المنظمات العربية وايضا الدولية ذات الصلة.

وأعرب الأمين العام عن دعمه الكامل للمناشدة التي أطلقها لبنان، أمس، للمجتمع الدولي بهدف تأمين المساعدات اللازمة؛ لمواجهة تداعيات التفجيرات الضخمة التي تعرضت لها العاصمة بيروت، مؤكدا تضامنها المستمر مع لبنان وشعبه وإلي استعدادها الدائم لدعمه في كل ما من شأنه أن يسهم في استعادة الاستقرار والحفاظ على أمنه وسلمه الأهلي.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن أبوالغيط وجه رسالة مواساة وتأييد وتضامن من الجامعة العربية إلى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، أكد خلالها وقوف الجامعة مع لبنان، واستعدادها الكامل لتبني مطالب لبنان واحتياجاته العاجلة للمساعدة من كل دول العالم من أجل تجاوز هذه المحنة غير المسبوقة.