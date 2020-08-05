إحصائيات الثانوية العامة 2020.. ارتفاع مجاميع الشريحة الأولى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إحصائيات نسبة نجاح هذا العام، بالإضافة لتفاصيل شرائح التفوق، وعدد الطلاب الأوائل.

وتشير الإحصائيات إلى تفوق البنات على البنين في نسبة النجاح العامة، والتي بلغت 82,9%، مقارنة بـ 79.9%، فيما ارتفعت نسبة النجاح هذا العام عن العام الماضي بزيادة 2,9%.

وتخطت مجاميع الشريحة الأولى من فئة 95% إلى أقل من 100% هذا العام، بنسبة تزيد 0,73 % عن العام الماضي، فيما انخفضت النسبة في فئة المجاميع من 90% إلى اقل من 95% هذا العام عن العام الماضي، بنسبة تصل إلى 0,79%، وانخفضت مجاميع فئة 80% إلى أقل من 90% هذا العام عن العام الماضي بنسبة 0.38%.

وحصد طلاب محافظة القاهرة على النسبة الأكبر من أوائل الشعبة الرياضيات بـ 4 مراكز، تلاها محافظات الدقهلية والقليوبية والغربية بعدد طالبين لكل منهم، فيما استحوذت محافظة أسيوط على أوائل الشعبة العلمية بـ 4 مراكز تلاها محافظة سوهاج بمركزين، وعادت محافظة القاهرة للاستحواذ على أوائل الشعبة الأدبية مرة أخرى بـ 7 مراكز، تلاها محافظة القليوبية بثلاثة مراكز.