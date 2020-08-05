بدء تظلمات الثانوية العامة الأحد المقبل

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، إنه سيتم فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة غير الراضين عن درجاتهم يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى تخصيص مقر في كل محافظة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الطالب الذي يتم زيادة درجاته في أي مادة متظلم عليها له الحق في استرجاع المبلغ الذي دفعه، لافتا إلى أنه لا يتم تصحيح كراسة الإجابة من جديد وإنما يدون الطالب ملاحظاته حول بعض الأمور المهمة في كراسة الإجابة، من خلال الاطلاع على صورة من كراسة الإجابة وليس الأصل، ويدون الطالب وجود جمع في الدرجات خاطئ أو جزئية لم يتم تصحيحها أو مسودة غير مقدرة أو خطأ في الجمع الكلي للدرجات.