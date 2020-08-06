مصير مسلسل "أسود فاتح" بعد تدمير موقع التصوير بلبنان

يواجه أبطال مسلسل "أسود فاتح" للفنانة هيفاء وهبي، مصير مجهول بعد تدمير موقع التصوير في لبنان، حيث انتشرت صورا توضح آثار التدمير فى الواجهات الزجاجية داخل ‏موقع التصوير جراء الانفجار، الذي تسبب في مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة آخرين، بالإضافة إلى دمار واسع فى العاصمة اللبنانية.

وعلمت "الوطن" من مصادرها، أن المسلسل سوف يتوقف تصويره لفترة، لحين الانتهاء من الأزمة التي تمر ها البلاد، مؤكداً أن كل طاقم العمل بخير سواء من النجوم المصريين واللبنانيين.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، وهو من بطولة هيفاء وهبي وروجينا وصبري فواز وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل .

والمسلسل يعتبر التعاون الأول الذي يجمع بين شركة "صباح أخوان" وهيفاء وهبي، ويجسد العمل عودة هيفاء وهبي لدراما رمضان بعد آخر أعمالها في 2018 بمسلسل (لعنة كارما).