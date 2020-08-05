شيرين عبدالوهاب: عمر بيروت ما هتبقى المدينة المنكوبة

نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، تغريدة عبر حسابها على تويتر، أعربت خلالها عن مواساتها للشعب اللبناني بسبب الانفجار الذي حدث أمس الثلاثاء، وخلّف المئات من القتلى والجرحى.

وغرّدت شيرين: ربنا يرحم اللي توفوا في الحادث المؤلم وبعزي أهلهم، وعمر بيروت ما هتبقى المدينة المنكوبة، دي مدينة كل حاجة حلوة".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها. ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات مساء الثلاثاء، بتقديم الإسعافات للجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.