محافظ دمياط تفتتح السوق الحضارية في فارسكور بتكلفة 10 ملايين جنيه

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، السوق الحضارية بمدينة فارسكور، بحضور اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، وسعد الفرماوى المشرف العام على الأسواق الحضارية والمواقف واللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

وتفقدت المحافظ السوق المقامة على مساحة 500 متر مربع ويضم مبنيين "المبنى رقم 1 بمساحة 240 مترا مربعا يتكون من 29 وحدة وغرفة أمن ودورات مياه"، و"المبنى رقم 2 يضم 41 وحدة وغرفة طلمبات وغرفة إدارة، غرفتى لمحول ولوحات الكهرباء ودورات مياه"، بإجمالى 80 وحدة تجارية كما بلغت تكلفته الإجمالية 10 ملايين جنيه، هذا وتم تنفيذ المشروع طبقاً لأعلى المعايير واشتراطات الحماية المدنية.

فيما وقد شهدت المحافظ إجراءات قرعة تسكين الوحدات التجارية بالسوق والتى تم إقامتها بالساحة الشعبية بفارسكور، حيث هنأت الباعة على افتتاح المشروع الذى أنشأته المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، كما أكدت أن السوق جاء استكمالاً لخطة التنسيق الحضارى التى جرت بمناطق مختلفة بدمياط لتحقيق أهداف عدة ترتبط بالقضاء على العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال تسكينهم بوحدات تجارية آمنة وكاملة المرافق، وبالتالى الحفاظ على المظهر الحضارى العام، منوهة بأن السوق ستضم أنشطة مختلفة "خضروات، فاكهة، أسماك، لحوم، ملابس، أحذية، إكسسوارات" موزعة بالمبنيين حسب التجهيزات المُنفذة والتى تم مراعاتها خلال الإنشاء.

وتوجهت محافظ دمياط بخالص الشكر والتقدير للمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، على الجهد غير المسبوق والتعاون البناء مع المحافظة للقضاء على المناطق والأسواق غير الآمنة بدمياط.