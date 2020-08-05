أخبار البنوك.. مزايا حساب توفير الأوائل للمتفوقين من بنك قناة السويس

يقدم بنك قناة السويس ضمن خدماته المصرفية التي يقدمها للعملاء، حسابا يتوافق مع الشريعة الإسلامية بهدف تحقيق الربح على ودائعك، للطلاب المتفوقين في المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية والجامعة.

وفي إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها "الوطن" للمتابعين والقراء، نستعرض تفاصيل مزايا وشروط فتح حساب توفير الأوائل على النحو التالي:

المصرح لهم بفتح الحساب

- الطلاب المتفوقين فى المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية والجامعة.

- يتحقق التفوق لمن يحصل على 85% أو أكثر أو تقدير جيد جدًا بدايةً من الشهادة الإبتدائية وحتى آخر عام في التعليم الجامعي.

تفاصيل فتح الحساب

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5000 جنيه مصري.

- يَمنح الحساب جائزة إضافية 1.5% للمتفوقين فوق سعر العائد المحقق من البنك.

- يمنح الحساب عائدًا إضافيًا 1.5%.

- يحتسب العائد على أساس الحد الأدنى للرصيد الشهري.

- يتم صرف العائد والجائزة كل 3 أشهر، على أن يُحتسب عائد 7.5% على أدنى رصيد خلال الشهر، وللحصول على الجائزة الإضافية يتعين ألا يقل رصيد الحساب عن 5000 جنيه مصري.

- يمكنك اختيار الطريقة الملائمة لمعرفة المعاملات التي تُجرى على حسابك من خلال كشف حساب مطبوع يتم تسليمه لمنزلك أو مكتبك أو استلامه من الفرع الذي تتعامل معه، أو كشف حساب إلكتروني يتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني.

- يمكن الحصول على بطاقة الصراف الآلي دون مصاريف إصدار للسنة الأولى.

- لا يوجد أي مصاريف لفتح الحساب.

- يمكن السحب والإيداع بحساب الأوائل في أي وقت.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي للنائب القانوني على أن تكون سارية مع ضرورة وجود الأصول للإطلاع.

- صورة من شهادة ميلاد القاصر بعد الإطلاع على الأصل والمذكور بها الرقم القومي.

- إيصال كهرباء أو غاز أو فاتورة تليفون أرضي حديثة.

- قد يطلب البنك من العميل بعض المستندات الأخرى.