جولة بمطرانيتي مغاغة وسمالوط لدعم مرشحي "مستقبل وطن" بالمنيا

أجرى عدد من مرشحي حزب مستقبل وطن بانتخابات مجلس الشيوخ، سواء مرشحي القائمة الوطنية أو النظام الفردي، جولة داخل مطرانيتي سمالوط ومغاغة والعدة للأقباط الأرثوذكس، لدعمهم خلال إجراء عملية التصويت المقررة يومي 11 و12 من الشهر الجاري.

وكان وفد يضم قيادات الحزب وعلى رأسهم النائب عمرو غلاب، أمين عام المحافظة، والمرشحين ومنهم: معتز صفوت أبو زيد، الدكتور زين الأطناوي، طارق حسن، محمد عبد الحفيظ، القبطان وحيد عامر، قد أجرى جولة داخل مطرانية سمالوط وطحا الأعمدة للأقباط الأرثوذكس، وكان في استقبالهم القس داود ناشد وكيل المطرانية، وتم عقد لقاء مصغر لمناقشة سبل دعم المرشحين، بحضور أعضاء بمجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط ومنهم توحيد عامر، ومجدي ملك.

كما توجه المرشحين إلي مطرانية مغاغة والعدوه للأقباط الأرثوذكس في أقصى شمال المحافظة، وكان في استقبالهم الأنبا أغاثون المطران، وبعض القساوسة ووكلاء المطرانية.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في المنيا: 27 بينهم 5 عن حزب مستقبل وطن، و4 عن حزب حماة الوطن، و2 عن حزب المؤتمر، و16 مستقلا.