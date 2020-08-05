تراجع إصابات كورونا بـ14 مستشفى بالمنيا

أعلنت مصادر طبية في المنيا، تراجع إصابات كورونا داخل المستشفيات الـ14 المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه، مشيرة إلى تسجيل 20 إلى 25 إصابة في اليوم الواحد.

وقال مسؤول بالصحة، إن الـ14 مستشفى المخصصة لاستقبال حالات المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، هي مطاي المركزي، وبنى مزار، والعدوة، ومغاغة، والفكرية المركزي، والصدر بمدينة المنيا، وملوى، والحميات بالمنيا، ومغاغة، والعدوة، وديرمواس إلى جانب مستشفى المبرة، وجراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط، استقبلت أقل من 100 مصاب منذ بدء شهر أغسطس الجاري.

كما تراجعت حالات الإصابة بمستشفي الصدر والقلب الجامعي المخصصة للعزل، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 80 سريرًا مخصص منها 22 للعناية الفائقة، وبها 13 جهاز للتنفس الصناعي.