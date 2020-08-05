أمين الأمم المتحدة يعرب عن دعمه وتعازيه لشعب وحكومة لبنان

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، عن بالغ تعازيه لشعب وحكومة لبنان في أعقاب الانفجار الضخم بميناء العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء.

وأكد جوتيريش في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بتقديم الدعم إلى لبنان خلال هذا الوقت الصعب، كما أعرب الأمين العام عن أمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين بمن فيهم من العاملين لدى الأمم المتحدة.

وكان انفجار ضخم قد وقع بميناء العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء ما أسفر عن مصرع 100 شخص وإصابة آلاف آخرين.