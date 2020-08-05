بلجيكا تبدي استعدادها لاستقبال مصابي انفجار بيروت

أكد وزير الخارجية البلجيكي فيليب جوفان، الأربعاء، استعداد بلاده لتقديم مساعدات متعددة المسارات للبنان، ومنها استقبال المصابين بالحروق في مستشفيات متخصصة.

وشدد وزير الخارجية البلجيكي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية- على استعداد بلاده لتقديم كل ما يمكن من المساعدات، وقال إنّ المعلومات المتوفرة تؤكد أنّ الوضع مأساوي هناك وأنّ الأمر يحتاج لعدة أسابيع للعودة إلى الحياة الطبيعية.

كانت السلطات اللبنانية تقدمت بطلب مساعدة إلى بلجيكا وكذلك للاتحاد الأوروبي، وبهذا الصدد قال وزير الخارجية البلجيكي "سنعقد اليوم اجتماعا على مستوى الاتحاد لتنسيق المساعدات".

وأجرى جوفان -في وقت سابق اليوم- اتصالات مع السلطات اللبنانية في محاولة لمعرفة الاحتياجات والمساعدات المطلوبة من بلاده، وقال: "نريد أن نعرف كيف وأين ستكون مساعداتنا فعالة ومفيدة".