المشرف على التنسيق: ممنوع دخول الطلاب لمكاتب التنسيق دون كمامة

كشف السيد عطا، المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الموقع الإلكتروني سيبدأ في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة للتسجيل في اختبارات القدرات، بدءًا من اليوم، على أن تبدأ أداء الاختبارات يوم السبت الموافق 8 أغسطس، مؤكدا على أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على جميع رؤساء الجامعات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا أثناء انعقاد فترة التنسيق بالمعامل المخصصة لاستقبال الطلاب بالكليات المختلفة.

وأكد عطا، لـ"الوطن"، أن وزارة التعليم العالي استلمت، اليوم، نتيجة الثانوية العامة، من قبل وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من التنسيق ستطلق مباشرة بعد الانتهاء من اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بحد أقصى 72 ساعة، كاشفا عن زيادة مصروفات رسوم اختبارات القدرات لـ450 جنيهًا، بزيادة 50 جنيهًا عن العام الماضي، للكليات الواجب اجتياز عدد من الاختبارات لها كشرط أساسي للالتحاق، مؤكدا على أن عدد رغبات التنسيق لـ75 رغبة.

وتابع أن مكتب التنسيق اتخذ قرارا بمنع دخول أي طالب إلى معامل التنسيق المنتشرة بالجامعات خلال التسجيل للمراحل المختلفة أو التسجيل لاختبارات القدرات دون ارتداء كمامة وكذلك المرافق له، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مضيفا أن الكليات المخصصة لاختبارات القدرات هي: "الإعلام، التربية الرياضية، الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، الفنون التطبيقية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية وشعبة المسرح) ، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية، مؤكدا أن موقع تسجيل اختبارات القدرات يفتح لمرة واحدة وللمدة المحددة له".

ولفت إلى أنه يجب دفع رسوم اختبارات القدرات لكل كلية يرغب الطالب في أداء اختبارات لها، مؤكدا أنه لا يحق للطالب الحجز لأداء اختبارات قدرات لعدد من الكليات ذات تخصص واحد، مطالبا لطالب بطباعة إيصال الحجز لاختبارات القدرات والتوجه به إلى الكلية المسجل لها في اليوم التالي من التسجيل.