التعليم العالي: غدا بدء التسجيل إلكترونيا لاختبارات القدرات بالجامعات

كشف السيد عطا المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الموقع الإلكتروني سيبدأ في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة للتسجيل في اختبارات القدرات، بدءًا من غدٍ الخميس، على أن تبدأ أداء الاختبارات يوم السبت الموافق 8 أغسطس.

وأكد عطا، لـ"الوطن"، أن نتيجة الثانوية العامة وصلت الوزارة اليوم من قبل وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من التنسيق ستطلق مباشرة بعد الانتهاء من اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بحد أقصى 72 ساعة.

وتابع رئيس قطاع التعليم بأن مصروفات اختبارات القدرات 450 جنيه لكل كلية.