حماية المستهلك ينتصر لشكاوى أصحاب السيارات ويقرر "الاستبدال والإصلاح"

أعلن جهاز حماية المستهلك، الفصل في 28 شكوى سيارات جرى تقديمها، و478 شكوى سلع معمرة ومتنوعة، خلال اجتماع الجهاز الشهري.

وقال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز، إنّه فيما يتعلق بشكاوى السيارات، جرى إصدار قرارات بإصلاح السيارات بقيمة تصل لـ8,170,000، وإصدار قرارات باستبدال السيارة أو استرجاعها ورد قيمتها في 4 شكاوى بإجمالي قيمة 1,480,000.

ولفت سمير في تصريحات صحفية اليوم، لإحالة إحدى الشكاوى للنيابة العامة، موضحا أنّ قرارات المجلس تنفذ خلال فترة تتراوح من 10 لـ20 يوما في شكاوى السيارات بحسب حالة كل شكوى، وحال عدم الالتزام يتم الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.