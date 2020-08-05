تطوير مكتب بريد توشكي وتحويله لمركز خدمات متكامل

انتهت الهيئة القومية للبريد من تطوير وتحويل مكتب بريد توشكى، إلى مركز خدمات بريدية متكامل، ضمن تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات، لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ليحصل كل مواطن على جميع الخدمات بشكل لائق وميسر.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الساعية لتكون مراكز الخدمات البريدية واجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنّ معدلات الإنجاز في التطوير تسير وفقا للخطة الزمنية المقررة، موضحا أنّ الهيئة القومية للبريد بدأت بالفعل تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بأعلى وسائل التكنولوجيا العالمية، لتقديم الخدمات بكفاءة عالية، وحتى يتمكن البريد المصري من المنافسة فىي تقديم الخدمات للعملاء.

وأكد أنّه جار دراسة موقف القوى الوظيفية بالمناطق النائية وعرضها على السلطة المختصة فور الانتهاء منها، ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة والإعلان عن الوظائف طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.