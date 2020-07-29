مصادر: تغييرات مرتقبة في قيادات هيئة البريد.. وجارٍ البحث عن بدائل

كشفت مصادر مطلعة بالهيئة القومية للبريد، عن اعتزام رئيس الهيئة شريف فاروق بتغيير عدد من القيادات بالهيئة.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن أولى هذه القيادات كانت المستشار إبراهيم عبد الغنى الذى غادر منصبه صباح اليوم كمستشار قانوني للهيئة منذ نحو 20 عاما، والذى كان من المفترض التجديد له بعد شهرين من الآن.

وتابعت المصادر أن المناصب المرشحة للاستغناء عنها خلال الأيام القليلة المقبلة أحد نواب مجلس الادارة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء القطاعات المركزية.

وأكدت المصادر أنه جارى حاليا البحث عن أشخاص ذوي كفاءة لتولى المناصب التي سيتم الاستغناء عنها قريبا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتعيين الدكتور شريف محمد فاروق رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام، وذلك اعتباراً من 21 يوليو 2020.

وكان الدكتور عمرو طلعت قد أصدر قرارا في أول يونيو الماضي بتكليف الدكتور شريف فاروق بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام.