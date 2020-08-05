"2 كفاية" تنفذ 3 ملايين و679 ألف حملة طرق أبواب

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - المشرف على مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، إنّه جرى تنفيذ 267 ألفا و8 زيارات طرق أبواب منذ استئناف الزيارات في أول يوليو 2020، موضحا أنّ إجمالي عدد الزيارات منذ بدء المشروع العام الماضي، 3 ملايين و679 ألفا و957 زيارة.

وأضاف عثمان، لـ"الوطن"، أنّه جرى التشغيل التجريبي لـ32 عيادة أهلية جديدة في الـ10 محافظات المستهدفة كمرحلة أولى "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان"، وهي الأعلى خصوبة والأكثر انجابا، ليرتفع بذلك عدد العيادات إلى 65 عيادة تقدم خدماتها للسيدات المستهدفات لهذه المرحلة والبالغ عددهن أكثر من مليون سيدة.

وأوضح أنّ "2 كفاية" أحد التدخلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة، لتحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والارتقاء بالخصائص السكانية، لافتا إلى أنّ البرنامج يعمل على رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة.

من جانبه، قال طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنّ العيادات تم تشغيلها واختيارها وتحديدها من قبل وزارة الصحة، وفقا لاحتياجات القرى، خاصة في المناطق المحرومة من الخدمات لتوفير وسائل تنظيم الأسرة للسيدات، لافتا إلى أنّه سيتم تطوير وافتتاح عدد من العيادات الأخرى الفترة المقبلة، والتوسع في المشروع داخل محافظات أخرى.