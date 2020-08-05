عاجل.. وضع مسؤولي ميناء بيروت تحت الإقامة الجبرية

قالت مصادر وزارية لبنانية، إنّ مجلس الوزراء وافق على وضع جميع مسؤولي ميناء بيروت تحت الإقامة الجبرية لحين انتهاء التحقيقات، موضحة أنّ الجيش سيشرف على وضع مسؤولي ميناء بيروت تحت الإقامة الجبرية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أعلنت قبل قليل انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا.

وأوضح مصدر مطلع في وقت سابق، أنّ التحقيقات الأولية بشأن انفجار ميناء بيروت تشير إلى "سنوات من التراخي والإهمال هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في المنشأة"، ما أدى إلى الحادث الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص الثلاثاء.