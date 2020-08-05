عاجل.. ارتفاع قتلى انفجار ميناء بيروت لـ113

أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أنّ عدد قتلى انفجار ميناء بيروت بلغ حتى الساعة 113، فضلا عن نحو 4000 جريح، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

من جانبها، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إلى وصول طائرة مساعدات يونانية للقاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي، وكان في استقبالها مدير الشؤون الدولية في وزارة الخارجية السفير حسين حيدر، مديرة المراسم في وزارة الخارجية المستشارة عبير علي والمكلف الدبلوماسي مي الحايك.

وقالت مصادر وزارية لبنانية، في وقت سابق، إنّ مجلس الوزراء وافق على وضع مسؤولي ميناء بيروت تحت الإقامة الجبرية لحين انتهاء التحقيقات، والجيش سيشرف على وضع مسؤولي ميناء بيروت تحت الإقامة الجبرية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأسفر الانفجار عن مقتل 3 مصريين حتى الآن، ينحدرون من محافظة الغربية مركز سمنود، وفق البيانات الرسمية للسفارة المصرية في لبنان.

ونعت سفارة مصر في لبنان، اليوم، المواطن المصري رشدي رشدي أحمد الجمل والذي كان مفقودا إثر التفجير، إذ أبلغ بعض زملاءه بفقدانه.

كما نعت السفارة المصرية المواطن المصري علي إسماعيل السيد شحاتة، والمواطن المصري إبراهيم عبدالمحسن القفاص، والذي تبلغت السفارة بوفاتهما جراء الانفجار.