دليل الكليات التي تقبل طلاب الثانوية العامة من القسمين العلمي والأدبي
وزير التعليم: نسبة النجاح تخطت العام الماضي ووصلت إلى 81.5%
كتب:
سمر إيهاب
03:56 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، نتيجة الثانوية العامة 2020 صباح أمس الثلاثاء، الموافق 4 أغسطس.
وأوضح الوزير في مؤتمر إعلان اعتماد نتيجة الثانوية العامة هذا العام، أن نسبة النجاح تخطت العام الماضي، ووصلت إلى 81.5%، وذلك تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح اليوم الأربعاء.
وتستعرض "الوطن" قائمة الكليات التي تقبل الطلاب من القسمين العلمي والأدبي وفق موقع التنسيق، كالتالي: