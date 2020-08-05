دليل الكليات التي تقبل طلاب الثانوية العامة من القسمين العلمي والأدبي

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، نتيجة الثانوية العامة 2020 صباح أمس الثلاثاء، الموافق 4 أغسطس.

وأوضح الوزير في مؤتمر إعلان اعتماد نتيجة الثانوية العامة هذا العام، أن نسبة النجاح تخطت العام الماضي، ووصلت إلى 81.5%، وذلك تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح اليوم الأربعاء.

وتستعرض "الوطن" قائمة الكليات التي تقبل الطلاب من القسمين العلمي والأدبي وفق موقع التنسيق، كالتالي: