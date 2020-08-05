"السياحة": 500% زيادة في الحركة الوافدة لمصر منذ مطلع يوليو

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إن الحركة السياحية الوافدة لمصر تسير بشكل تصاعدي ومبشر.

وأضافت لـ"الوطن"، أن عدد السياح الأجانب ارتفع حاليا بنحو 500%، بالمقارنة ببداية قدوم السائحين لمصر مطلع يوليو الماضي، وتابعت: "كانت مصر تستقبل يوميا في بدايات التشغيل نحو 300 سائح، والعدد ارتفع حاليا، إلى نحو 1500 سائح".

وأوضحت أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، باتت تأتي من العديد من الدول، فبعد أن كانت في بداية التشغيل تأتي بشكل رئيسي من أوكرانيا وبيلاروسيا، أصبح لصربيا وسويسرا، رحلات أسبوعية منتظمة، تصل للمدن السياحية المصرية خاصة الغردقة وشرم الشيخ، لافتة إلى وجود وعود من العديد من الشركات السياحية الكبرى بأوروبا خاصة من دول ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، باستئناف الرحلات إلى مصر، فور سماح دولهم بتسييررحلات خارج الاتحاد الأوروبي.

وأشارت "شلبي" إلى أن وزارة السياحة والآثار، لا تتعجل حاليا في استعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، لمعدلاتها الطبيعية قبل كورونا، بقدر ما تهتم بالمحافظة على الوضع الصحي بكافة المنشآت الفندقية والسياحية، والتي نالت إعجاب كافة السياح الذين زاروا مصر خلال الفترة الماضية، خاصة أن أعداد السياح يسير بوتيرة متصاعدة وفقا للخطط التي وضعتها الوزارة في هذا الإطار..

شلبي: تدشين حملات ترويجية لمصر بعدد من الدول خلال أيام

وأوضحت أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيجري تدشين عدة حملات ترويجية في العديد من الدول المصدرة للسياح لمصر، لافتة إلى دراسة الشكل الأمثل للترويج في كل دولة على حدة للوصول لأعلى نسبة من السياح بتلك الدول.