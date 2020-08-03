نائب وزير السياحة: لا تهاون مع مخالفي تدابير كورونا بالفنادق.. "دي سمعة مصر"

قالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إنَّه يتمّ الاطمئنان دوريًا على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالفنادق، للحفاظ على العاملين والسائحين والزائرين بعد فتح المنشأت السياحية.

وأضافت نائب وزير السياحة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنَّ وزارة السياحة والآثار راجعت الضوابط المكتوبة والمعلنة التي تمّ وضعها لجميع العاملين بالفنادق والمنشأت السياحية مع تنفيذ زيارات تفتيشية مفاجئة للتأكّد من تطبيقها.

وتابعت أنَّه يجب على العاملين الالتزام بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية، مبينة أنَّه تمّ إنشاء غرفة عمليات خاصة بفترة العيد تحديدا لاستقبال أي شكوى والعمل على حلها بشكل سريع.

وأكدت نائب وزير السياحة، أنَّه لا يوجد تهاون مع المخالفين ويتمَ اتخاذ قرار الغلق للمنشأة السياحية المخالفة فورا لأن ذلك سمعة مصر.