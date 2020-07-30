"السياحة": عودة الرحلات اليابانية في أكتوبر

قالت وزارة السياحة والآثار إن «شركات السياحة اليابانية أكدت، خلال اجتماعها، اليوم، مع المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، عبر تطبيق (زووم)، أنه من المقرر عودة الحركة إلى مصر فى أكتوبر المقبل».

وقال علاء عاقل، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن «الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، وعددها أكثر من 600 فندق موزعة على محافظات الجمهورية جاهزة لاستقبال الزوار المصريين والأجانب خلال إجازات عيد الأضحى».

وأضاف لـ«الوطن» أن «نسب الإشغال بالفنادق خلال تلك الفترة هى الأكبر على الإطلاق منذ بداية أزمة فيروس كورونا مارس الماضى»، وتابع: «هناك إقبال كبير من المواطنين على قضاء تلك الفترة بالمدن السياحية خاصة الشاطئية».

وأشار «عاقل» إلى أن نسب الإشغال خلال العيد بفنادق الغردقة ستصل إلى 80% من النسبة المسموح بها للفندق، باستقبال النزلاء حالياً والمحددة بـ50% من الطاقة الاستيعابية للفندق، فيما ستصل بشرم الشيخ إلى 60%، موضحاً أن فنادق «العين السخنة، مطروح، الساحل الشمالى»، هى الأعلى إشغالاً خلال تلك الفترة، حيث تتراوح نسب الإشغال بها من 95 إلى 100%.