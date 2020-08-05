لطيفة تتخطى المليون مشاهدة بـ"رد الباب وغرب" والتوانسة يهدونها لأردوغان

بعد مرور أسبوعين فقط على طرح الفنانة التونسية لطيفة لأغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب"، على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي بالكامل وتخطت المليون مشاهدة، وتعيد الأغنية لطيفة للغناء باللهجة التونسية، وهو ما جعل الجمهور التونسي يتعلق بالأغنية بشكل كبير، والأغنية كلمات وألحان جمال عيسى، وتوزيع حمدي المهيري.

واستغل الجمهور التونسي كلمات الأغنية في توجيه رسائل سياسية مباشرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أرفقوا صورة على كلمات الأغنية، في رسالة واضحة منهم للمطالبة بإبعاده عن تونس وما يجري بها، خاصة بعد محاولاته الأخيرة لخلق فرص تواجد وقوة في تونس، من خلال دعمه للغنوشي وجماعة الإخوان داخل تونس.

وروجت لطيفة للأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب، اسمعوا أغنيتي الجديدة رد الباب وغرب.

وطرحت لطيفة طرحت مؤخرًا أغنية تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوي وألحان وتوزيع أمين القلسي.