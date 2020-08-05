بعد سنوات من القطيعة.. ابنة هيفاء وهبي تدعو لوالدتها

دعت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، لوالدتها بعد تعرض منزلها للدمار جراء الانفجار الذي هز أرجاء العاصمة اللبنانية بيروت.

وكتبت زينب فياض عبر انستجرام "اللهم إني استودعك أثمن أشيائي وأقربها إلى قلبي اللهم احفظ لي أبي وأمي.. يا رب استودعك قلبهم لا يؤذيه بلاء الدنيا".

يذكر أن العلاقات بين هيفاء وابنتها زينب منقطعة منذ سنوات طويلة، بعد أن انفصلت هيفاء عن والد زينب.

وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

وطلب الرئيس اللبناني، بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

ووقع انفجار هائل في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.