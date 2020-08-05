الكنيسة تعلن عودة عمل المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية بشروط

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عودة عمل المجلس الإكليريكي المسؤول عن قضايا الأحوال الشخصية "الطلاق والزواج الثاني" في القاهرة والجيزة والدائرة الأولى بأفريقيا باشتراطات احترازية‎، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر المجلس في بيان له، نشر على صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على فيس بوك، أنّ الاشتراطات الاحترازية التي سيتم العمل بها تتضمن: "الاتصال هاتفيا مع الكاهن المسؤول عن الملف لتحديد موعد مسبق للاجتماع بحالة الملف، مع العلم أنّه لن يتم استقبال أي حالات دون موعد سابق مع المجلس الإكليريكي‎، وبالنسبة للتصاريح يتصل طالب التصريح الخاص بالملف ويحدد له موعد لاستلام التصريح".

وأكد المجلس أنّه سيبدأ استلام المستندات الخاصة بملفات الأحوال الشخصية ابتداء من يوم 13 أغسطس الحالي، وحدد المجلس رقم 01205079977 للتواصل على واتس آب.