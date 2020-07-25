تواضروس عن المكتبة البابوية بدير الأنبا بيشوي: كورونا عطلت أنشطة كثيرة

تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن المكتبة البابوية في دير الأنبا بيشوي، وأوضح أنه تم افتتاح المكتبة رسميًا في 19 نوفمبر العام الماضي، وحضر الافتتاح كل آباء المجمع المقدس، وتم عمل زيارة لأساتذة الكليات اللاهوتية من أجل زيارة المكتبة.

وأضاف "تواضروس"، خلال حوار خاص على شاشة "extra news"، أن المكتبة في المقر البابوي الملحق بدير الأنبا بيشوي، وكان من المفترض أن تستكمل عملها، ولكن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" عطلت الكثير من الأنشطة، فالمكتبة ما زالت متوقفة منذ مارس وحتى الآن، ويتم التفكير حاليا في إعادة فتحها.

وتابع: "بعض الإيبراشيات قدمت أجهزة كمبيوتر للمكتبة، وأجهزة اسكنر، فيه ناس قدمت كتب ومكتبات كبرى تطوعت وشاركت في الأمر، نشكر ربنا الأمور ماشية حلو، نحن حاليا في مرحلة تخزين الكتب وتوزيعها وتسجيلها وهيبقى فيه موقع للمكتبة عليه كل كتب المكتبة، وبنعمل إزاي نربط المكتبة بمكتبات أخرى".