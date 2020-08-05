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النزول بمجموع القبول بمدارس الثانوي العام إلى 250 درجة بدمياط

كتب:

سهاد الخضري
08:18 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
محافظ دمياط

محافظ دمياط

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، النزول بمجموع القبول بمدارس التعليم الثانوي العام إلى 250 درجة بدلًا من 255 درجة فى جميع الإدارات التعليمية بمحافظة دمياط، على أن تقوم كل إدارة بتسكين طلابها بالمدارس الثانوية الشاغرة التابعة لها، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور مع مراعاة البعد الاجتماعي والأسري.

كما اعتمدت المحافظ أيضًا خلال لقائها بعادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم الحد الأدنى للقبول بالفصول المسائيه للخدمات التعليمية بالمدارس الحكومية بمجموع 200 درجة، على أن يتم ترتيبهم ترتيبًا تنازليًا حسب المجموع.

 

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