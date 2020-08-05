"صحة الدقهلية": عزل كورونا من اليوم بمستشفيات الصدر والحميات فقط

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه بعد انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا سيكون العزل بمستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد، بالإضافة إلى مستشفيات الصدر والحميات.

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أن المستشفيات العامة والمركزية انخفضت بها أعداد الإصابات بشكل كبير فأصبح في بلقاس 4 مرضى، ودكرنس اثنين و3 في شربين، فلا نفتح المستشفيات والأقسام من أجل اعداد بسيطة لأن هذا يزود الإصابة بين الطقم الطبية والمترددين.

وأشار إلى أن الحالات البسيطة التي تتردد على المستشفى يتم إجراء الفحوصات لها ويتابع منزليا عن طريق الطب الوقائي وصرف العلاج اللازم لهم، فنحن نحافظ لما وصلنا له.

وأكد أن كل المستشفيات ستستقبل المواطن بشكل عادي ويتم الكشف بها وعمل الفحوصات اللازمة، وإذا كانت الحالة بسيطة يأخذ العلاج ويعود للبيت، وإذا كان يحتاج للعزل ننسق لنقله لأماكن العزل.