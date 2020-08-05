التجمع: العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتنا في مجلس الشيوخ

قال المهندس أحمد شعبان، الأمين العام لحزب التجمع فى الإسكندرية، مرشح الحزب فى القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، إن برنامجه السياسي يُعبر بالأساس عن برنامج حزب التجمع في إبداء الرأي في كل ما يعرض على مجلس الشيوخ من قوانين، سواء كانت مكملة للدستور أو ما يعرضه رئيس الجمهورية على المجلس لإبداء الرأى فيه.

وأضاف شعبان لـ"الوطن": أضع على رأس أولوياتي داخل المجلس العدالة الاجتماعية وستكون حاضرة بمقترحات مدروسة للتخفيف عن المواطنين، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو المحافظة على السلام الاجتماعي.

وتابع أن حزب التجمع يعارض ليس بغرض عمل بروباجندا وشو إعلامي وأخذ لقطة يتاجر بها على المواطنين، لكنه حين يعارض ويقدم البديل الذي يحقق صالح الدولة ولا يضر فيه المواطن، ونسعى لتقديم مقترحات تخفّف على المواطن أعباء المعيشة.