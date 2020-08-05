عاجل.. انفجار هائل يهز كوريا الشمالية وسقوط عشرات القتلى والجرحى

أظهرت مقاطع فيديو مصورة من الصين، انفجارًا يضيء سماء مدينة حدودية في كوريا الشمالية، فيما يعتقد أن تسرب غاز على ما يبدو تسبب في انفجار قاتل، أمس الأول الاثنين.

وأشارت وكالة "رويترز" للأنباء، إلى أن مقاطع الفيديو نشرتها صحيفة "ديلي إن كيه" التي تتخذ من سول مقرًا لها وتهتم بالشأن الشمالي، وكذا وكالة الأنباء الدولية "أسوشيتد برس"، كما أوردت وسائل إعلام جنوبية أخبارًا حول الحادث عن مصادر لم تسمها.

ونقلت "ديلي إن كيه" عن مصدر داخل كوريا الشمالية، اليوم، قوله إن ما يصل إلى 15 شخصًا لقوا حتفهم في الانفجار وأدى إلى نشوب حريق في منزل في هييسان بمقاطعة يانجانج.

وأضاف المصدر للصحيفة: "دمر الانفجار قسمًا كاملًا من منازل هارمونيكا. لم يبق شيء ذو قيمة على الإطلاق داخلها". سقط عشرات الجرحى من جراء الانفجار.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن وكيل سفر في بلدة تشانجباي الحدودية الصينية قوله، إنه شاهد الانفجار وقام بتصوير مقطع فيديو له، لكنه لا يعرف السبب.

وأظهر مقاطع الفيديو حريقًا يتوهج فوق قمم الأشجار، وتتخلله انفجارات متعددة تسببت في اندلاع أعمدة اللهب إلى السماء.

ولم تذكر وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية أي شيء حول حادث، وقال مسؤولون جنوبيون إنهم لا يمكنهم تأكيد التقارير حاليًا.

وفي كوريا الجنوبية، لقي 26 شخصا حتفهم جراء هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة الماضية في العاصمة الكورية الجنوبية "سول" وضواحيها والمنطقة الوسطى من كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية، أن أكثر من 1500 شخص نزحوا من مساكنهم إلى جانب تضرر 4 آلاف منزل وإجلاء أكثر من ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة.

وتوقّعت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية استمرار هطول الأمطار الغزيرة الأسبوع القادم حيث بلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة من الأمطار 6525 هكتارا، بينما غمرت المياه 6128 هكتارا منها.

وفي فرنسا، تم إجلاء نحو 2700 شخص بعد أن اجتاحت حرائق الغابات إحدى المناطق القريبة من مدينة مرسيليا جنوبي فرنسا.

وذكر مرفق الإطفاء التابع لإدارة منطقة بوش دو رون عبر موقع الفتدوينات القصيرة "تويتر": "بعد ليلة من الجحيم، هناك ما مجموعه 1800 من رجال الإطفاء يعملون على مكافحة حريق هائل".

وأضاف المرفق، أن الحريق اجتاح 1025 هكتارا ولكن لم تقع إصابات بين السكان المحليين.

وقال رئيس مرفق الإطفاء جريجوري أليوني لإذاعة "فرانس إنفو"، إن 80% من أطراف منطقة الحريق تحت السيطرة، لكن الأمر سوف يستغرق أياما للتأكد من إخمادها تماما.

وذكرت "فرانس إنفو"، أن 468 شخصا تم إنقاذهم على متن قارب بعد أن فروا من الحريق إلى الشواطئ.